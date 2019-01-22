Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Kayseri
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 3 sanıktan 2'sine, 3 yıl 9 ila 6 yıl 3 ay hapis cezaları verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar mermer işçisi Raif Ç, ev kadını Yasemin Ş. ve daha önce ihraç edilmiş öğretmen İ.A. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık Raif Ç, örgütün sohbetlerine katıldığı iddiasını reddederek beraatini istedi.
Sanık Yasemin Ş, ise örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya
'ya para yatırmadığını öne sürerek, "Eşim araç alım satım işi yapıyordu. Parayı benim banka hesabıma eşim yatırmıştı. Ev hanımıyım, bu işlerden anlamam." diye konuştu.
Sanık İ.A. da kapatılan örgüte ait Aktif-Sen'e üye olduğunu ve atanmadan önce en iyi teklifi verdiği için örgütün okullarında matematik öğretmeni olarak çalıştığını söyledi.
2010 yılında yapılan engelli memur alımında öğretmen olarak atandığını anlatan sanık İ.A, Bank Asya hesabını da 1997 yılında üniversiteyi kazandığı dönemde açtığını, örgüt elebaşının talimatıyla para yatırmadığını belirtti.
Mahkeme heyeti, sanık Raif Ç'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, Yasemin Ş'ye 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, aynı suçtan yargılanan İ.A'nın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.