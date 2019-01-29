Fetö Sanıklarına Hapis Cezası
48 dakika önce
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine 8 yıl 1 ay 15 gün, diğerine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine 8 yıl 1 ay 15 gün, diğerine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanık muhasebeci Eren Büyükşahin ve tutuksuz yargılanan Sinan A. ile avukatları hazır bulundu.
Örgütün gizli haberleşme programını ByLock'u kullandığı iddiasını kabul etmeyen Büyükşahin, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini istedi.
Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Sinan A. da masum olduğunu belirterek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Eren Büyükşahin'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Sinan A'ya da aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, Büyükşahin'in mevcut durumunun devamına hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:27 Kaynak: AA
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