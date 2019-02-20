Son Dakika Haberleri: Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

1 saat önce

Sivas'ta, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan 4 sanık, 1 yıl 6 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Sivas'ta, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan 4 sanık, 1 yıl 6 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan Cemil Açıkgöz, Abbas Yazaydın, Taha Fazıl Çoşkun, Hacı Kemal Köksal ve avukatları katıldı.

Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Cemil Açıkgöz'e 4 yıl 2 ay, Abbas Yazaydın'a 2 yıl 6 ay, Taha Fazıl Çoşkun ve Hacı Kemal Köksal'a ise 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:04 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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