Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Sivas'ta, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan 4 sanık, 1 yıl 6 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Sivas'ta, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan 4 sanık, 1 yıl 6 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan Cemil Açıkgöz, Abbas Yazaydın, Taha Fazıl Çoşkun, Hacı Kemal Köksal ve avukatları katıldı.



Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.



Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Cemil Açıkgöz'e 4 yıl 2 ay, Abbas Yazaydın'a 2 yıl 6 ay, Taha Fazıl Çoşkun ve Hacı Kemal Köksal'a ise 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

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