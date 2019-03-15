Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, açığa alınan zabıt katipleri Fikret Güler ve Hakan Sönmezgil katıldı.



Tutuksuz sanık eski üniversite çalışanı Ozan Yıldırım ise duruşmaya gelmedi.



Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Güler, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını kabul etti.



ByLock'u ayet ve hadis gönderilen bir program olarak bildiğini, bu nedenle telefonuna yüklediğini belirten Güler, dini amaçla bu yapıda bulunduğunu ve pişman olduğunu söyledi.



Sönmezgil ise hakkındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Sönmezgil'e 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklardan Güler'e 3 yıl 1 ay 15 gün, Yıldırım'a 2 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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