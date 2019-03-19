Son Dakika Haberleri: Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

1 saat önce

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 2 sanık hapis cezalarına çarptırıldı.

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Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 2 sanık hapis cezalarına çarptırıldı.


2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan, daha önce mesleklerinden ihraç edilen öğretmen Zafer Akyol ve zabıt katibi Yücel Çırak ile avukatları katıldı.


Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.


Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.


Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Yücel Çırak'a 7 yıl 6 ay, Zafer Akyol'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:37 Kaynak: AA

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