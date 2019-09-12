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FETÖ sanıklarına hapis cezası

11 dakika önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

FETÖ sanıklarına hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.


Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın karar duruşmasına FETÖ'nün Eskişehir yapılanmasında oldukları iddia edilen tutuksuz sanık Raziye İ. ile avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Raziye'i ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir duruşmada ise Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığında asker olarak görev yapan ve mesleğinden ihraç edilen tutuksuz sanık Ali Y.'nin de davasında karar verildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Ali Y.'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:01 Kaynak: İHA
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