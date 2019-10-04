FETÖ sanıklarına hapis cezası

Satiye S. ve Muhammet E. hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıkların dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Satiye S. katıldı. Muhammet E, Fatih Ç, Ramazan Ö. ve Hatice K. ise duruşmaya gelmedi.

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