FETÖ sanıklarına hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ sanıklarına hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanıklarına hapis cezası

6 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında askeriye bulunan ve tutuksuz yargılanan 9 sanıktan 7'sine hapis cezası verildi.

FETÖ sanıklarına hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında askeriye bulunan ve tutuksuz yargılanan 9 sanıktan 7'sine hapis cezası verildi.


Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, A.A. B.G, E.U., G.Ç., M.D., N.Ç., R.S., Y.C. ve avukatlar katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu. Sanıklardan G.Ç, A.A., B.G., M.D. ve R.S. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına karar verilerek 2 yıl 1'er, E.U. ve N.Ç. hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Sanık Y.C.'nin hakkında ise beraat kararı hükmü çıktı.


Sanık A.A. duruşmaya katılmazken, daha önce Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması ve hüküm giymesi nedeniyle Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına yer olmadığına karar verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:46 Kaynak: İHA
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