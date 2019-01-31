Son Dakika Haberleri: Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

2 saat önce

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 4 sanığa, 5 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 4 sanığa, 5 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar Yusuf S. ve Zafer Sağlam ile avukatları katıldı. Sanıklar Cumhur Çetin ve Necdet O. ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hazır edildi.

Örgüte ait kapatılan okulda öğretmenlik yaptığı, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı ve hakkındaki tanık beyanları nedeniyle yargılanan sanık Çetin, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Necdet O. da daha önce örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığını söyledi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ifade eden Necdet O, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasının da doğru olmadığını savundu.

Sanık Sağlam ise kullandığı iki telefon hattından çıkan ByLock programını indirmediği ve kullanmadığını öne sürdü.

Sanık Yusuf S. da başka ilden gelen öğrencileri karşılayarak, örgütün evlerine yerleştirdiği iddiasının doğru olmadığını, üniversite eğitimine devam etmek istediğini kaydederek, diğer 3 sanık gibi tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Sağlam ve Çetin'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9'ar ay, Necdet O'ya 7 yıl 6 ay ve Yusuf S'ye de aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verdi. Sanıklar Necdet O. ve Yusuf S'nin tahliyesine hükmeden mahkeme, diğer iki sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:25 Kaynak: AA

Kayseri
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