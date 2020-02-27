FETÖ sanıklarından

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) yeniden canlandırmak amacıyla İç Anadolu Bölgesi'nde yeni bir yapılanma içine girdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 11'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.



4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunun kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda önceki gün başlayan davanın üçüncü celsesinde, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.C. ifadesinde, matematik öğretmeni olduğunu, aynı örgüt kapsamında daha önce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını ve bu cezanın Yargıtay tarafından onandığını anımsattı.

HTS kayıtlarındaki "bütün haberler baharı işaret ediyor" ifadesini af söylentileri nedeniyle dile getirdiğini öne süren A.C, "Kaldığım yer gaybubet evi değildi. Bir arkadaşım, af çıkmasını beklediklerini belirterek, isterse yanında kalabileceğimi söyledi. Cezam onandığı için ben de af çıkacak beklentisi ile teklifi kabul ettim ve orada bir süre kaldım." şeklinde konuştu.

Hükümlü sanık S.P. ise üniversitede hukuk eğitimi aldığını ve daha önce yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Cezaevinden tanıdığı tutuksuz sanık S.U'nun iş yerinde çalıştığını dile getiren S.P, "Cezamın onandığından haberim vardı. Af çıkacak haberleri nedeniyle ümitlendiğim için teslim olmadım. Kaldığım ev gaybubet evi değildi. Yeni yapılanmayla bir ilgim yoktur." diye konuştu.

"Ceza aldıktan sonra teslim olmayı düşünmedim"

Hükümlü sanık D.A. da ihraç öğretmen olduğunu ve daha önce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada aldığı cezanın onandığını kaydetti.

Ceza aldıktan sonra teslim olmayı düşünmediğini kaydeden D.A, "Çünkü af çıkacağı söylentileri vardı. Ben de çıkmasını bekliyordum. Kardeşimin kimliğiyle dolaştığım iddiası da doğru değildir. Eşyalarımı toplarken, yanlışlıkla almışım." dedi.

Tutuksuz sanık Ö.A. ise çevre mühendisi olduğunu, örgüt üyesi olmadığını, yardım, yataklık ve para transferinde bulunmadığını öne sürdü.

Tutuksuz sanık Ş.K, ihraç edilmiş öğretmen olduğunu, aynı örgüt kapsamında daha önce yargılandığını ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını anımsattı. Suçlamaları kabul etmeyen Ş.K, beraatini istedi.

Tutuksuz sanık İ.C. de mühendis olduğunu, daha önce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını anlattı. İstanbul'dan gelen örgüt paralarını Sivas'a götürüp dağıttığı iddiasının doğru olmadığını öne süren İ.C, beraatini talep etti.

Tape kayıtlarına rağmen 20 bin dolar aldığını hatırlamadı

Duruşmada tanık olarak dinlenen hükümlü, örgütün sözde "Nevşehir il sorumlusu" H.S. ise mahkeme başkanının okuduğu, Nevşehir'de bulunan iş yerinde, tutuklu sanık K.G. ile arasında geçen ve bu kişiden zarf içinde 20 bin dolar para aldığına ilişkin tape kayıtlarını hatırlamadığını ve kimseden zarf almadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı mütalaasında, etkin pişmanlıkta bulunan sanık A.A. ile A.B'nin tahliyesini, diğer tutuklu 9 sanığın ise mevcut durumunun devamını istedi.

Savcının mütalaasının ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıkta bulunan tutuklu sanıklar A.A. ile A.B'nin tahliyesine, tutuklu 9 sanığın ise kuvvetli suç şüphesi nedeniyle mevcut durumlarının devamına karar verdi.

Üç gündür devam eden duruşmalara katılmayan tutuksuz sanıklar F.Ç. ve G.O'nun yakalanması için müzekkere yazılmasına hükmeden heyet, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye bağlılığı devam ettirme, örgütü ayakta tutma, üyelerine ve ailelerine maddi manevi yardımda bulunma amacıyla Kayseri ve çevre illerde güncel bir yapılanma içine girdikleri iddia edilen 11'i tutuklu 26 sanık hakkında hazırladığı iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



Sanıkların "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarının istendiği 260 sayfalık iddianamede, "Topladıkları paraları, dosyada bulunan birtakım şüphelilerin desteğiyle Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Ankara ve Konya gibi civar illerde örgüt kapsamında tutuklu bulunan veya yargılama sonucu tahliye olan örgüt üyelerinin kendilerine veya yakınlarına, her daim yanlarında olduklarını bilmeleri amacıyla organize bir şekilde dağıtıyorlar" ifadesi yer almıştı.