Son Dakika Haberleri: Fetö sanıklarının ailelerine para desteği sağlayanlara operasyon
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Fetö sanıklarının ailelerine para desteği sağlayanlara operasyon

4 dakika önce

SAMSUN'da, düzenlenen operasyonda, yurt dışından gelen paraları, açığa alınan veya tutuklanan FETÖ sanıklarının yakınlarına ulaştıran 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö sanıklarının ailelerine para desteği sağlayanlara operasyon, System.String[]

SAMSUN'da, düzenlenen operasyonda, yurt dışından gelen paraları, açığa alınan veya tutuklanan FETÖ sanıklarının yakınlarına ulaştıran 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ sanıklarının ailelerine, yurt dışından para gönderildiğini belirledi. 'Terörizme finans sağlamak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli takibe alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, öğretmen Yasemin G. ile Banu A., Recep Resul Ş. ve İsa Ö. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve arabalardan 4 bin 400 TL, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, Zaman Gazetesi'ne ait kupürler ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:15 Kaynak: DHA
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