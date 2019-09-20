Son Dakika Haberleri: Fetö sanıklarının ailelerine para desteği sağlayanlar, adliyede
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Fetö sanıklarının ailelerine para desteği sağlayanlar, adliyede

1 saat önce

SAMSUN'da, düzenlenen operasyonda, yurt dışından gelen paraları, açığa alınan veya tutuklanan FETÖ/PDY sanıklarının yakınlarına ulaştırdığı tespit edilip gözaltına alınan 2'si kadın, 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fetö sanıklarının ailelerine para desteği sağlayanlar, adliyede, System.String[]

SAMSUN'da, düzenlenen operasyonda, yurt dışından gelen paraları, açığa alınan veya tutuklanan FETÖ/PDY sanıklarının yakınlarına ulaştırdığı tespit edilip gözaltına alınan 2'si kadın, 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ sanıklarının ailelerine, yurt dışından para gönderildiğini belirledi. 'Terörizme finans sağlamak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli takibe alındı. Düzenlenen operasyonda, öğretmen Yasemin G. ile Banu A., Recep Resul Ş. ve İsa Ö. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve arabalardan 4 bin 400 TL, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, Zaman Gazetesi'ne ait kupürler ve örgüt lideri Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yasemin G., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:06 Kaynak: DHA
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