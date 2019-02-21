Son Dakika Haberleri: Fetö Sanıklarının Ev Hapsininin Kaldırılması Talebine Ret

Fetö Sanıklarının Ev Hapsininin Kaldırılması Talebine Ret

58 dakika önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra mahkemece serbest bırakılan ve örgüt toplantılarına yeniden bir bağ evinde devam ettikleri iddiasıyla yapılan operasyonda yakalanarak tutuklanan ve ev hapsinde bulunan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetö Sanıklarının Ev Hapsininin Kaldırılması Talebine Ret, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra mahkemece serbest bırakılan ve örgüt toplantılarına yeniden bir bağ evinde devam ettikleri iddiasıyla yapılan operasyonda yakalanarak tutuklanan ve ev hapsinde bulunan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların ev hapsinin kaldırılması talepleri reddedildi. 

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin geçtiğimiz yıl Eylül ayında bir bağ evine yaptığı baskında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra mahkemece serbest bırakılan ve yeniden örgüt toplantılarına bağ evinde devam ettiği öğrenilen farklı meslek gruplarından 12 kişiyi yakaladı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K., F.S.E., M.S., M.Z.G., M.A., M.G., Ö.F., Ş.M. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Geçtiğimiz aralık ayındaki duruşmada tüm sanıklara ev hapsi cezası verldi. 4'üncü  Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmada ev hapsinde olan sanıklar A.K., F.S.E., M.S., M.Z.G., M.A., M.G., Ö.F., Ş.M. ile tutuksuz sanıklar E.M.B., A.V., T.B. ve avukatları hazır bulundu. Firar ettiği mahkemede öğrenilen Murat Özsoy ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı ev hapsindeki sanıkların ifade ve taleplerini dinledi. Sanıklar, ev hapsinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda firari olduğu belirlenen Murat Özsoy hakkında yakalama kararı çıkarırken, ev hapis cezası çeken sanıkların talebini ret ederek davayı 2 Mayıs'a erteledi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:03 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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