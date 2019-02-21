Son Dakika Haberleri: Fetö Sanıklarının Yeniden Örgütlenmesine İlişkin Dava

Fetö Sanıklarının Yeniden Örgütlenmesine İlişkin Dava

31 dakika önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılandıkları davada tahliye edildikten sonra örgütlenmeye çalıştıkları ileri sürülen 12 sanığın duruşması görüldü.

Fetö Sanıklarının Yeniden Örgütlenmesine İlişkin Dava, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılandıkları davada tahliye edildikten sonra örgütlenmeye çalıştıkları ileri sürülen 12 sanığın duruşması görüldü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S. Ş.M. Ö.F, T.B, A.V. ve E.M.B. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Aynı suç kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davadan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan sanık M.Ö'nün avukatı, müvekkilinin firar ettiğini, kendisine ulaşamadığını ve diğer dosyadaki cezasının onandığını söyledi.

Diğer sanık avukatları da önceki celse ev hapsi şartıyla tahliye edilen müvekkilleri F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S. Ş.M. ve Ö.F'nin, çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunabilmeleri için bu mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Avukatların bu talebini reddeden mahkeme heyeti, firari sanık M.Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 2 Mayıs'a ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:22 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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