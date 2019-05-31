Son Dakika Haberleri: FETÖ sanıklarının yeniden örgütlenmesine ilişkin dava
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FETÖ sanıklarının yeniden örgütlenmesine ilişkin dava

33 dakika önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tahliyelerinin ardından bağ evinde bir araya geldikleri öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ sanıklarının yeniden örgütlenmesine ilişkin dava, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tahliyelerinin ardından bağ evinde bir araya geldikleri öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S, Ş.M, Ö.F, T.B, A.V. ve E.M.B. ile avukatları hazır bulundu.
Savcı, mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatları ise esasa ilişkin savunma için süre istedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebini dikkate alarak duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:00 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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