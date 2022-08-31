FETÖ firarisi Alanya'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ firarisi Alanya'da yakalandı

31.08.2022 14:51
FETÖ firarisi Alanya'da yakalandı

FETÖ silahlı terör örgütüne üye suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi jandarma operasyonu ile Alanya'da yakalandı.

FETÖ silahlı terör örgütüne üye suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi jandarma operasyonu ile Alanya'da yakalandı.

Alanya ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D.'yi bir süre takibe aldı. Güllerpınarı Mahallesinde bir evde saklandığı belirlenen M.D.'ye jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda yakalanan M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Balıkesir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı Balıkesir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı Van'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı Van'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı Çaldığı motosikletle kablo çaldı, sonrasında yakalandı Çaldığı motosikletle kablo çaldı, sonrasında yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ firarisi Alanya'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 20:42:26. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ firarisi Alanya'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement