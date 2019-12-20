FETÖ şirketlerinin reklam işlerini yapan firmanın yetkilisine hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ şirketlerinin reklam işlerini yapan firmanın yetkilisine hapis cezası - Son Dakika

FETÖ şirketlerinin reklam işlerini yapan firmanın yetkilisine hapis cezası

6 saat önce

Gaziantep'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgüt şirketlerinin reklam işlerini yapan firma yetkilisi sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ şirketlerinin reklam işlerini yapan firmanın yetkilisine hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgüt şirketlerinin reklam işlerini yapan firma yetkilisi sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

9'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Durdu Mehmet Temiz ile avukatı katıldı.

Sanık Temiz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, aleyhine ifade veren tanıkların kendisine iftira ettiğini ve suçsuz olduğunu savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığını, reklam işlerini yapan firmanın yetkilisi olduğunu, Gaziantep ve çevre illerdeki örgütle irtibatlı şirketlerle yoğun olarak çalıştığını ve FETÖ elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Durdu Mehmet Temiz'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Mehmet Temiz, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:14 Kaynak: AA
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