Fetö Soruşturmalarında 42 Gözaltı Kararı
1 saat önce
İstanbul ve Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmalarında 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
ve Ankara
'da yürütülen FETÖ soruşturmalarında 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si asker, 21'i sivil 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Teknokent
ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ise Ankara ve İstanbul illerinde toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve ikametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
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