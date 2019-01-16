Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturmalarında 42 Gözaltı Kararı

Fetö Soruşturmalarında 42 Gözaltı Kararı

1 saat önce

İstanbul ve Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmalarında 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul ve Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmalarında 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si asker, 21'i sivil 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Teknokent ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ise Ankara ve İstanbul illerinde toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve ikametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

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