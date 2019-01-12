Fetö Soruşturması: 14 Şüpheli Tutuklandı

Haber: İstanbul DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı.

Haber: İstanbul DHA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı. Örgütün okullarında öğretmenlik ve idarecilik yapan, aralarında hali hazırda görevli bulundukları bölgelerde aktif olarak örgüt adına faaliyet göstermeye devam eden 33 şüpheli tespit edildi. 33 şüpheliden 11'inin yurtdışında olduğu belirlenirken, 22 şüphelinin yakalanması için polis harekete geçti. 8 Ocak'ta İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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