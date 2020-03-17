FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Azeri iş adamı Mübariz... - Son Dakika

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FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Azeri iş adamı Mübariz...
6 saat önce
FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:08 Kaynak: İHA
FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı. - İSTANBUL
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