Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturması kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ soruşturması kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı

7 saat önce

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik olarak örgütün mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı, System.String[]

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik olarak örgütün mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; Başsavcılık tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmada; 1 polis memuru, 1 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf uzman onbaşı, 1 muvazzaf sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılma öğrenci ve 2 sivil şahısla ilgili olarak gözaltı kararı verildiği duyuruldu. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:16 Kaynak: İHA
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