Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturması Kapsamında 23 İlde Yürütülen Ankara Merkezli Operasyonlarda Mahrem Yapı...

Fetö Soruşturması Kapsamında 23 İlde Yürütülen Ankara Merkezli Operasyonlarda Mahrem Yapı...

20 dakika önce

FETÖ soruşturması kapsamında 23 ilde yürütülen Ankara merkezli operasyonlarda mahrem yapı üyelerinin de bulunduğu 102 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.

Fetö Soruşturması Kapsamında 23 İlde Yürütülen Ankara Merkezli Operasyonlarda Mahrem Yapı..., System.String[]
FETÖ soruşturması kapsamında 23 ilde yürütülen Ankara merkezli operasyonlarda mahrem yapı üyelerinin de bulunduğu 102 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:53 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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