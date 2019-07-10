FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 28 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1)
36 dakika önce
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü de astsubay olan 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:11 Kaynak: DHA
FETÖ'nün TSK
yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü de astsubay olan 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma
Genel Komutanlığa'na bağlı bir yarbay, bir yüzbaşı, 12 üsteğmen ve 14 astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.
Görüntü dökümü:
-----------
ARŞİV
- İstanbul
Eski hocası, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'i öve öve bitiremedi Adana'da astsubay dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Erdoğan, "Binali Yıldırım'la ilgili tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna yanıt verdi Alman uzmanlardan, İstanbul'da "büyük deprem" uyarısı