Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturması kapsamında 28 asker hakkında gözaltı kararı (1)
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FETÖ soruşturması kapsamında 28 asker hakkında gözaltı kararı (1)

32 dakika önce

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü de astsubay olan 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında 28 asker hakkında gözaltı kararı (1), System.String[]
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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü de astsubay olan 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma Genel Komutanlığa'na bağlı bir yarbay, bir yüzbaşı, 12 üsteğmen ve 14 astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:14 Kaynak: DHA
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