FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen çift yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen çift yakalandı - Son Dakika

FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen çift yakalandı

6 saat önce

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 yıldır aranan ikisi de öğretmen olan karı koca İstanbul'da yakalandı.

FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen çift yakalandı, System.String[]

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 yıldır aranan ikisi de öğretmen olan karı koca İstanbul'da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı olan S.Ö. ve H.Ö'nün İstanbul'da olduklarını tespit etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan koordinasyon sonucu şüpheliler, saklandıkları evde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.Ö. ise tutuklandı.

Şüpheli karı kocanın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, sürekli adres ve telefon hattı değiştirerek saklanmaya çalıştıkları ve örgütün üst düzey yönetimi ile en alttaki üyeler arasında köprü vazifesi gördükleri iddia edildi.

İstanbul, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti
Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:06:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen çift yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]