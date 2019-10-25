FETÖ soruşturması kapsamında aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına...
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FETÖ soruşturması kapsamında aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:40 Kaynak: AA
FETÖ soruşturması kapsamında aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı.
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