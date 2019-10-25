Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturması kapsamında aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına...
Son Dakika Güncel FETÖ soruşturması kapsamında aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına...

FETÖ soruşturması kapsamında aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına...

46 dakika önce

FETÖ soruşturması kapsamında aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı.

FETÖ soruşturması kapsamında aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına..., System.String[]

FETÖ soruşturması kapsamında aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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