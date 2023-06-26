FETÖ soruşturması kapsamında Asiye Gülen ve eşi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ soruşturması kapsamında Asiye Gülen ve eşi tutuklandı

26.06.2023 19:59

FETÖ soruşturması kapsamında aranan Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi Esenyurt'ta gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu tutuklanan çift, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakim karşısına çıktı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Esenyurt'ta gözaltına alınan Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ile imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gülen ve Çamyar, savcılık sorgularının ardından FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

4 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANIYORDU

Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Asiye Gülen hakkında, İzmir'deki ikametinde bulunamaması üzerine 15 Şubat 2019'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Esenyurt'ta 22 Haziran'da yakalanan Asiye Gülen'in, geçmiş dönemlerde örgütle iltisaklı bazı şirketlerde 2007-2016 arasında SGK kaydının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, adına Asya Katılım Bankasında 2001'de açılan hesabından farklı olarak 19 Şubat 2014 ve 18 Mart 2015 tarihlerinde katılım hesapları da açan Gülen'in 2014'te ay sonları itibariyle 2015 Aralık ayına kadar bakiye artışına gittiği yer aldı.

PEK ÇOK SES KAYDI ELE GEÇERİLDİ

Yazıda, Asiye Gülen'in kullandığı cep telefonu ile örgütün tepe yöneticilerinden Barbaros Kocakurt ve Süleyman Uysal isimli şahıslarla toplam 7 kez irtibatın bulunduğu ve 18 Kasım 2015 itibariyle örgüt mensuplarının yoğun katılım gösterdiği Pak Eğitim İş Sendikasına üyelik başvurusu yaptığı kaydedildi.

Şüphelinin bu hususta Kaynak Holding çalışanı olduğu değerlendirilen Recep Göktaş ile mail yazışması yaptığı aktarılan yazıda, İzmir'deki ikametinde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait ya da onun isminin geçtiği bir çok kitap ile ses kayıtlarının bulunduğu CD'lerin ele geçirildiği anlatıldı.

"HOCA EFENDİ" MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sevk yazısında, şüphelinin inkara dönük savunma yaptığı belirtilerek, birlikte yakalandığı Mustafa Çamyar'a ait ikamette birçok dijital materyal ele geçirildiği, olağan dışı şekilde yüksek miktarda dolar cinsinden yabancı para ve F serisi 1 dolar bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli Mustafa Çamyar'ın cep telefonu içeriklerinde "Hoca efendi" ibaresinin yer aldığı mesajların bulunduğu vurgulanan yazıda, Asiye Gülen ile Çamyar'ın ifadelerindeki çelişkiler bir arada değerlendirildiğinde her iki şüphelinin yurt dışı ile irtibatının olduğu tespitine yer verildi.

TUTUKLANDILAR

Yazıda, ikisinin de yakalanış biçimleri ve ikamette bulunan yüksek miktardaki dövizler ile yurt dışına kaçma girişiminde bulunabilecekleri değerlendirilerek, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin olduğu gerekçesiyle tutuklanmaları istendi.

Asiye Gülen ve Çamyar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Kutbettin Gülen, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ soruşturması kapsamında Asiye Gülen ve eşi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:26 Özdağ'dan Babacan'ın "Seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışına sert tepki: Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?
21:22 Özdağ'dan Babacan'ın "Seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışına sert tepki: Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?
21:22 Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı
21:18 Gelecek sezon fırtına sert esecek! Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile el sıkıştı
21:09 Tuvalet ücreti 50 TL! Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı
21:04 Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı
20:31 O da parayı seçti! Mbaye Diagne para kazanmak istiyor: 'Para asla yeterli değildir'
20:27 O da parayı seçti! Mbaye Diagne, gideceği ülkeyi açık açık söyledi
20:20 Kastamonu'da Şiddetli Yağış ve Dolu Hayatı Durma Noktasına Getirdi
20:16 Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar zarar gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 21:47:12. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ soruşturması kapsamında Asiye Gülen ve eşi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement