FETÖ soruşturması kapsamında astsubay rütbesindeki 223 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00...
38 dakika önce
FETÖ soruşturması kapsamında astsubay rütbesindeki 223 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00 itibariyle İstanbul merkezli 49 ilde ve KKTC'de eş zamanlı olarak yakalama ve gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:03 Kaynak: İHA
FETÖ soruşturması kapsamında astsubay rütbesindeki 223 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00 itibariyle İstanbul merkezli 49 ilde ve KKTC'de eş zamanlı olarak yakalama ve gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL
Ekrem İmamoğlu, ilk defa stada gelen çocuklarla maç izledi FETÖ'nün TSK yapılanmasına 54 ilde ve KKTC'de operasyon! 222 muvazzaf askere gözaltı kararı İBB, Adalar'a 24 saat ulaşım hizmeti verecek İzmir'de feci kaza! Otomobil, çöp kamyonunun altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı