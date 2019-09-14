FETÖ soruşturması kapsamında astsubay rütbesindeki 223 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00...
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FETÖ soruşturması kapsamında astsubay rütbesindeki 223 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00 itibariyle İstanbul merkezli 49 ilde ve KKTC'de eş zamanlı olarak yakalama ve gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
FETÖ soruşturması kapsamında astsubay rütbesindeki 223 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00 itibariyle İstanbul merkezli 49 ilde ve KKTC'de eş zamanlı olarak yakalama ve gözaltı kararı verildi
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