FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı...
1 saat önce
FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:38 Kaynak: AA
FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı
personeli 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı İzmir'deki yangın için çağrı yapan Haluk Levent'e Tunç Soyer ve Halil Sezai'den destek