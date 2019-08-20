Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı...
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı...

1 saat önce

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı..., System.String[]
FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı
Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı İzmir'deki yangın için çağrı yapan Haluk Levent'e Tunç Soyer ve Halil Sezai'den destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:52:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]