Fetö Soruşturması Kapsamında MİT Operasyonuyla Azerbaycan'da Yakalanarak Türkiye'ye Getirilen...
18 dakika önce
FETÖ soruşturması kapsamında MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mehmet Gelen tutuklandı.
FETÖ soruşturması kapsamında MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mehmet Gelen tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:44 Kaynak: AA
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