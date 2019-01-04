Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturması Kapsamında MİT Operasyonuyla Azerbaycan'da Yakalanarak Türkiye'ye Getirilen...

Fetö Soruşturması Kapsamında MİT Operasyonuyla Azerbaycan'da Yakalanarak Türkiye'ye Getirilen...

18 dakika önce

FETÖ soruşturması kapsamında MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mehmet Gelen tutuklandı.

Fetö Soruşturması Kapsamında MİT Operasyonuyla Azerbaycan'da Yakalanarak Türkiye'ye Getirilen..., System.String[]
FETÖ soruşturması kapsamında MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mehmet Gelen tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:44 Kaynak: AA

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