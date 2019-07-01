FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl...
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FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:59 Kaynak: AA
FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken
, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.
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