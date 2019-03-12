Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturmasında 102 Kişiye Gözaltı Kararı

Fetö Soruşturmasında 102 Kişiye Gözaltı Kararı

50 dakika önce

Özden ATİK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö Soruşturmasında 102 Kişiye Gözaltı Kararı, System.String[]
Özden ATİK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı tespit edilen 102 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet  Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda şu ana kadar İstanbul'da 33, il dışında ise 12 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanabilmesi için operasyonlar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:03 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü Erdoğan "Beka Seçimi" Demişti, Binali Yıldırım Tersini Söyledi

Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 13:53:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturmasında 102 Kişiye Gözaltı Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]