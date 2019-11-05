FETÖ soruşturmasında 14 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sağlık çalışanı 14 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 11'inin yakalandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:12 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sağlık çalışanı 14 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 11'inin yakalandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri 10 çalışan personeli, 2 özel sağlık çalışanı, 1 kişi istifa eden ve 1 kişi müstafi olmak üzere toplam 14 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 11 şüpheli yakalanmış. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - ANKARA
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