Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturmasında 23 asker hakkında yakalama kararı
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FETÖ soruşturmasında 23 asker hakkında yakalama kararı

1 saat önce

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında 23 asker hakkında yakalama kararı, System.String[]

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Gaziantep, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:35 
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