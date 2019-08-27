FETÖ soruşturmasında 23 asker hakkında yakalama kararı
1 saat önce
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:35
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