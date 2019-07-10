Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturmasında 28 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı
Son Dakika Ekonomi Haber

FETÖ soruşturmasında 28 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı

40 dakika önce

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında 28 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı, System.String[]
Ekonomi
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görev başındaki 176 askere, FETÖ suçlamasıyla gözaltı kararı verildi Reyhanlı patlamasında gözaltı sayısı 21'e yükseldi Adana'da astsubay dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 09:48:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturmasında 28 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]