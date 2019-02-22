Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturmasında 295 Muvazzaf Askere Gözaltı Kararı

Fetö Soruşturmasında 295 Muvazzaf Askere Gözaltı Kararı

1 saat önce

Özden ATİK - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 295 muvazzaf askere gözaltı kararı verildi.

Fetö Soruşturmasında 295 Muvazzaf Askere Gözaltı Kararı, System.String[]
Özden ATİK - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 295 muvazzaf askere gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 147'si Kara Kuvvetleri, 27'si Hava Kuvvetleri, 91'i Deniz Kuvvetleri, 22'si Jandarma Genel Komutanlığı, 8'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli toplam 295 muvazzaf askere gözaltı kararı verildi.

2'si albay, 1'i yarbay, 8'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 73'ü üsteğmen, 8'i teğmen, 185'i astsubay, 8'i uzman çavuş rütbesinde bulunan şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından devam edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:57 Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel
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