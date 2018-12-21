Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturmasında 3 Eski Polis Tutuklandı

Fetö Soruşturmasında 3 Eski Polis Tutuklandı

6 saat önce

Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fetö Soruşturmasında 3 Eski Polis Tutuklandı, System.String[]
Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturma kapsamında 3 eski polis gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:01 Kaynak: İHA

Mardin, Polis, 3. Sayfa
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