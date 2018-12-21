Fetö Soruşturmasında 3 Eski Polis Tutuklandı

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Soğuk Havada Parkta Yatan Yaşlı Adamı, Kızı ve Damadı Eve Götürdü

Kuyumcu, Vatandaşlardan Topladığı 20 Milyon Lira ile Ortadan Kayboldu

Siyaset Yaptıkları Dönemde Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile Çalışan Gürcan Balık İçin Verilen Tahliye Kararı Durduruldu