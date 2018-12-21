Fetö Soruşturmasında 3 Kişi Serbest Bırakıldı
11 saat önce
Karabük merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük
merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Karabük ve İstanbul
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan A.N.K. (25), K.T. (27) ve Y.G. (36) emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:01 Kaynak: İHA
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