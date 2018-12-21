Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturmasında 3 Kişi Serbest Bırakıldı

Fetö Soruşturmasında 3 Kişi Serbest Bırakıldı

11 saat önce

Karabük merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö Soruşturmasında 3 Kişi Serbest Bırakıldı, System.String[]
Karabük merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan A.N.K. (25), K.T. (27) ve Y.G. (36) emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:01 Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa
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