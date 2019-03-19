Fetö Soruşturmasında 3 Öğretmen Gözaltına Alındı
1 saat önce
Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 öğretmenden 3'ü gözaltına alındı.
Ankara
'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 öğretmenden 3'ü gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada; FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 öğretmene yönelik operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, 3 öğretmenin gözaltına alındığı kaydedildi.
Haber: ANKARA, -
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:31 Kaynak: DHA
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Açıklama: Trafolara Kedi Değil Fil Soksalar Fayda Etmeyecek
Yoldan Geçenlere Sataşan Haylaz Kedi Sosyal Medyada Fenomen Oldu
Mehmet Özhaseki, Kendi Videosuna Neden Erişim Engeli Getirdiğini Anlattı
Son Dakika! Mansur Yavaş'a Soruşturma Açıldı