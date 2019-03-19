Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturmasında 3 Öğretmen Gözaltına Alındı

Fetö Soruşturmasında 3 Öğretmen Gözaltına Alındı

1 saat önce

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 öğretmenden 3'ü gözaltına alındı.

Fetö Soruşturmasında 3 Öğretmen Gözaltına Alındı, System.String[]
Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 öğretmenden 3'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 öğretmene yönelik operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, 3 öğretmenin gözaltına alındığı kaydedildi.

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:31 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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