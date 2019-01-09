Fetö Soruşturmasında 34 Asker İçin Gözaltı Kararı
2 saat önce
KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 34 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 34 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 19 ilde başlatılan operasyonlarda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.
Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri
personelinden sorumlu mahrem imamları tarafından, kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanılan sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları saptanan 34 askeri personel hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. 'FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla aranan şüphelilerin yakalanması için 19 ilde çalışma başlatıldı. Kayseri
merkezli Hakkari
, Kars
, Ağrı
, Şırnak
, Batman
, Tunceli
, Çanakkale
, Bursa
, Eskişehir
, İzmir
, Konya
, Antalya
, Ankara
, Kırıkkale
, Şanlıurfa
, Hatay
, Samsun
ve Sivas
'ta sürdürülen operasyonlarda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:57 Kaynak: DHA
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