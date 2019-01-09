Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturmasında 34 Asker İçin Gözaltı Kararı

Fetö Soruşturmasında 34 Asker İçin Gözaltı Kararı

2 saat önce

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 34 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö Soruşturmasında 34 Asker İçin Gözaltı Kararı, System.String[]
KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 34 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 19 ilde başlatılan operasyonlarda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden sorumlu mahrem imamları tarafından, kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanılan sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları saptanan 34 askeri personel hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. 'FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla aranan şüphelilerin yakalanması için 19 ilde çalışma başlatıldı.

Kayseri merkezli Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta sürdürülen operasyonlarda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:57 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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