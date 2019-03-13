FETÖ soruşturmasında 44 kişiye gözaltı kararı
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 11'i yakalandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:50
FETÖ Sanığını "Eski Kız Arkadaşım" Cevabı Kurtaramadı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Televizyon Kanallarına Mansur Yavaş Tepkisi: Rahatsızız
Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani
Emekliye Müjde! Ek Ödeme Tutarı 42 ile 315 Lira Arasında Artacak