Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturmasında 44 kişiye gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 44 kişiye gözaltı kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında 44 kişiye gözaltı kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 11'i yakalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:50 

Ankara, Ekonomi
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