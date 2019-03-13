FETÖ soruşturmasında 44 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 11'i yakalandı.

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