FETÖ soruşturmasında 48 pilot ve 15 mahrem imama gözaltı kararı
2 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:14
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