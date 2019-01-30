Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturmasında 48 pilot ve 15 mahrem imama gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 48 pilot ve 15 mahrem imama gözaltı kararı

2 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.

FETÖ soruşturmasında 48 pilot ve 15 mahrem imama gözaltı kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:14 

Pilot, Ekonomi
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