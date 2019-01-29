Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturmasında 51 polise gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 51 polise gözaltı kararı

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında 51 polise gözaltı kararı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09 

Polis, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekonomi
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