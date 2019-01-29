FETÖ soruşturmasında 51 polise gözaltı kararı
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09
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