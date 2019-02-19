Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturmasında 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:30 

İstanbul, Ekonomi
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