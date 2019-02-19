Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturmasında 53  Muvazzaf Askere Gözaltı Kararı (Arşiv)

Fetö Soruşturmasında 53  Muvazzaf Askere Gözaltı Kararı (Arşiv)

29 dakika önce

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö Soruşturmasında 53  Muvazzaf Askere Gözaltı Kararı (Arşiv), System.String[]
Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen askerlerin 17'sinin İl Jandarma Komutanlığı, 19'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 8'inin ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.

Şüpheli askerlerin 1'inin albay, 2'sinin binbaşı, 1'inin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 25'inin astsubay, 13'ünün uzman jandarma ve birinin ise çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:59 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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