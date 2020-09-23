FETÖ soruşturmasında 6 avukata tutuklama - Son Dakika

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'avukat yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin 'avukat yapılanması'na yönelik geçen hafta yapılan operasyon kapsamında, 1'i meslekten ihraç edilen eski hakim ve 38 avukat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardında dün akşam adliyeye getirilen şüpheliler, savcılık ifadesi sonrası tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 6'sını tutuklarken, 15'i için konutu terk etmeme, 18'i için ise imza şartı ile adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.