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FETÖ soruşturmasında 6 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

FETÖ soruşturmasında 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

06.12.2021 15:34
FETÖ soruşturmasında 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 6 şüpheliden, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 6 şüpheliden, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile yapılan çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve ankesör/sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. Çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi daha yakalanırken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

FETÖ soruşturmasında 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ soruşturmasında 6 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ soruşturmasında 6 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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