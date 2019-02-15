Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturmasında 6 Tutuklama

Fetö Soruşturmasında 6 Tutuklama

1 saat önce

Adıyaman'da Ankara merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonu sonrası adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö Soruşturmasında 6 Tutuklama, System.String[]
Adıyaman'da Ankara merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonu sonrası adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularını sızdırdığı iddiasıyla ilgili 2 sivil sorumlu, 1'i aktif görevde olan 14 komiser yardımcısı olmak üzere 16 kişi gözaltına alınmıştı. Adıyaman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen 16 kişiden 11'i adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 6'sı adli makamlar tarafından tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 kişinin ise emniyetteki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:25 Kaynak: İHA

Ankara, Adıyaman, 3. Sayfa
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