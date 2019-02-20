Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturmasında 7 Tutuklama

Fetö Soruşturmasında 7 Tutuklama

2 saat önce

2010 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda Fetullahçı Terör Örgütü'nün soruları örgüt mensuplarına vermeleri ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Fetö Soruşturmasında 7 Tutuklama, System.String[]
2010 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda Fetullahçı Terör Örgütü'nün soruları örgüt mensuplarına vermeleri ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

2010 Yılı Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında yapılan usulsüzlükler ile ilgili olarak, 12 Şubat günü Malatya merkezli Adıyaman, Eskişehir, Ordu, Karaman, Çorum, Kahramanmaraş, Zonguldak, Düzce, İstanbul ve İzmir'de gözaltına alınan 9 şüpheli sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i etkin pişmanlık hükümlerinden 1'i ise sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Malatya E tipi cezaevine gönderildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

İzmir, Malatya, 3. Sayfa
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